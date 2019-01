Échéancier respecté

Le réaménagement de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île suit l’échéancier prévu. Les travaux de fondation de la nouvelle aile de 2800 m2 ont été terminés avant les Fêtes. La structure externe devrait être complétée fin mars et l’aménagement intérieur, d’ici octobre. L’actuelle bâtisse sera ensuite rénovée au début de l’an prochain.

Les travaux de consolidation des deux pavillons de la Résidence en un seul bâtiment ont débuté le 15 juin. L’agrandissement de l’édifice original, sur la rue André-Brunet, à Kirkland, permettra d’y réunir les 23 lits et d’économiser 400 000 $ par année.

La Résidence offre aussi présentement des services à Pointe-Claire. Aménagé dans un établissement de soins de santé de longue durée sur l’avenue Stillview, il compte 14 lits.

Contribution fédérale

À la demande du député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, la ministre fédérale des Aînés, Filomena Tassi, était de passage à la Résidence, la semaine dernière.

Depuis sa nomination, en juillet, elle a entrepris de parcourir le pays afin de mieux déterminer les orientations à prendre et d’identifier les priorités.

«On m’a demandé d’écouter ce que les gens âgés, leurs familles et les organisations qui s’en occupent ont à dire. On a déjà investi 6 G$ dans les soins à domicile et palliatifs. On veut continuer de bâtir sur le travail déjà effectué», indique-t-elle.

La ministre se réjouit par ailleurs de la création de l’Institut de soins palliatifs de Montréal, une filiale de la Résidence qui a pour but de faire progresser le savoir en matière de soins de fin de vie. Lancé au printemps, l’Institut a entrepris en décembre un premier projet de recherche.

«En tant que gouvernement, nous voulons définitivement contribuer à partager les meilleures pratiques en termes de soins palliatifs. C’est très important que les gens en fin de vie se sentent confortables et en paix. On est prêt à travailler très fort pour en arriver là», souligne-t-elle.

La Résidence a procédé au lancement d’une campagne majeure de financement, en avril, dans le but de recueillir les 12,5 M$ nécessaires à ses travaux de consolidation. Quelque 9,4 M$ ont été amassés à ce jour.