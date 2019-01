Agrandissement de la bibliothèque de DDO

L’aile jeunesse de la bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux sera rénovée et agrandie d’ici deux ans au coût de plus de 3,8 M$. Une superficie de près de 200 mètres carrés sera ajoutée, en plus de nouveaux livres, matériel audiovisuel, postes informatiques et une centaine de places assises.

Il est également prévu d’aménager un jardin extérieur. Un des objectifs est de permettre plus d’activités pour les groupes scolaires selon la chef de division bibliothèque et culture, Lise Brosseau.

«En ce moment, il n’y a pas vraiment d’espace pour travailler et pour qu’un parent s’installe avec son enfant pour lire confortablement. Les garderies ont besoin d’un espace pour faire leur heure du conte. On va aussi commencer les jeux vidéo. On va vouloir regrouper les postes informatiques dans un laboratoire où il sera possible de faire de la formation», indique-t-elle.

Québec, Ottawa et la Ville de Dollard-des-Ormeaux investiront chacun une somme de près de 1,3 M$ pour ce chantier. Les plans devraient être réalisés durant l’été alors que les appels d’offres seraient lancés au plus tard en octobre.

Attendu

Le projet est en préparation depuis plus de deux ans.

«La bibliothèque a été construite en 1992 et aucune rénovation majeure n’a été entreprise depuis. Elle a donc besoin d’un peu d’amour. Notre volonté est de répondre aux besoins de ce lieu où nos citoyens peuvent se relaxer et se développer, et ce, pour les 30 prochaines années», indique le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci.

Les travaux seront réalisés grâce au nouveau fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités. Il s’agit d’un programme fédéral-provincial qui vise à offrir un soutien financier aux municipalités de moins de 100 000 habitants.