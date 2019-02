Feu vert au projet domiciliaire Walton

Il y aura 20 nouvelles maisons de ville sur l’avenue Walton, à Pointe-Claire. La firme Mondev a obtenu l’autorisation de démolir le centre commercial, au grand dam du voisinage. Le groupe Citoyens pour un meilleur Pointe-Claire entend faire appel de la décision de la Ville.

En juillet, le comité de démolition avait approuvé la proposition de démolir le centre commercial tout en refusant le plan de réutilisation du terrain proposé par Mondev. Son président, David Owen, souhaitait construire 24 maisons de ville sur le lot qui comprend également un stationnement et un espace vert.

M. Owen disposait de six mois pour présenter une nouvelle mouture se son projet au comité de démolition. Jeudi dernier, il a proposé un projet légèrement moins volumineux de 20 maisons de ville. La hauteur des immeubles a été réduite de 9,9 à 8,6 mètres. L’architecture des bâtiments a également été modifiée pour mieux s’intégrer au quartier.

«On a fait de notre mieux pour écouter les citoyens et la ville par rapport au projet. Ça fait plus d’un an qu’on travaille là-dessus. Je crois que les préoccupations de toutes les parties ont été considérées. On a écouté les préoccupations des citoyens qui disaient que le projet ne s’intégrait pas bien au voisinage, qu’il était trop dense et trop haut», indique M. Owen.

Opposition

De son côté, le groupe Citoyens pour un meilleur Pointe-Claire soutient que la nouvelle mouture du projet enfreint les règlements municipaux à plusieurs égards, notamment pour ce qui est des marges de retrait.

Malgré l’opposition d’un membre sur trois, le comité a cependant jugé que le nouveau projet n’allait pas à l’encontre de la législation municipale et que la possibilité d’ajouter des maisons de ville à cet endroit était déjà inscrite au plan d’urbanisme de la Ville.

«Je crois que [le comité] a peur que le promoteur ne les poursuivre en justice. De notre côté, on va aller en appel. Nous allons aussi demander un avis juridique pour voir si nos objections quant aux règlements étaient fondées», souligne une des directrices de Citoyens pour un meilleur Pointe-Claire, Genny Gomes.

Plusieurs résidents du quartier ont décrié ce qu’ils considèrent comme un projet nuisible pour ce qui est de la perte de qualité de vie, de l’augmentation du trafic et du manque d’harmonisation du projet avec le reste du quartier.

«Les gens sur ma rue ne veulent pas de condos ou de maisons de ville. Je suis déménagée à Pointe-Claire en 2016. La ville est attirante pour les jeunes familles en raison de la sérénité qu’elle offre et du fait qu’on y trouve des maisons détachées. Le projet va faire augmenter le trafic de façon dramatique dans le quartier», soutient Xuelian Wei.

Toute personne souhaitant interjeter appel de cette décision a 30 jours pour le faire savoir à la municipalité.