Dur week-end pour les Lions

Les Lions du Lac Saint-Louis affrontaient à domicile les deux meilleures équipes de la Ligue midget AAA du Québec, le week-end dernier. Après avoir été battus 6-3 par les Chevaliers de Lévis, vendredi, ils ont plié l’échine 4-1 contre les Cantonniers de Magog, le lendemain.

Avant de s’amener au centre civique de Dollard-des-Ormeaux, les Chevaliers n’avaient perdu qu’une seule fois en 38 matches. Quant à eux, les Cantonniers de Magog trônaient au deuxième rang du classement général, 29 points devant le Lac Saint-Louis.

«Lévis forme possiblement la meilleure équipe de l’histoire de la ligue. On voulait savoir où on en était à quatre matches de la fin de la saison. Ça a été un apprentissage. Depuis Noël, on a une des meilleures fiches. Mais on avait besoin de se comparer aux deux meilleures équipes. On sait maintenant qu’on manque de constance», indique l’entraîneur-chef des Lions, Jon Goyens.

Première période

Les unités spéciales des Cantonniers leur permettent de s’inscrire au pointage à deux reprises en première période, samedi. L’attaquant Zachary Barabé marque en désavantage numérique sur une aide de Jacob Dion à la 11e minute de jeu.

Trois minutes plus tard, le défenseur Kaylen Gauthier fait 2-0 en avantage numérique alors que Matt Choupani des Lions est au cachot pour avoir accroché.

Le défenseur des Lions, Brandon Walker réduit l’écart à 2-1 avec un peu plus de cinq minutes à faire en première période.

Deuxième période

Les Lions amorcent la deuxième période en avantage numérique à la suite d’une pénalité prise tard en première période par Édouard F. Cournoyer.

Le Lac Saint-Louis profite par la suite de deux autres supériorités numériques au cours des 10 premières minutes du deuxième engagement, mais se montre peu menaçant.

Jacob Dion rejoint son coéquipier des Cantonniers, Justin Robidas, devant le but des Lions à la 13e minute, mais ce dernier est incapable de marquer.

Magog met de la pression en zone offensive quelques minutes plus tard, ce qui mène au but d’Alexandre Doucet, avec un peu moins de cinq minutes à faire en deuxième période.

Les Cantonniers obtiennent deux supériorités numériques en fin de deuxième période. Ils profitent même d’une séquence de 11 secondes à cinq contre trois. Magog menace en surnombre, mais le gardien Devon Levi garde son équipe dans le match.

Jacob Dion sert une belle passe transversale à Justin Robidas, mais Levi fait un beau déplacement pour réaliser l’arrêt.

Troisième période

Les Lions pressent le pas en début de troisième période. Christopher Duchesne et James Malatesta obtiennent une descente en surnombre, mais ne sont pas en mesure de capitaliser à la cinquième minute de jeu.

Moins d’une minute plus tard, Duchesne place son équipe en difficulté lorsqu’il prend quatre minutes de pénalité. Les Cantonniers en profitent pour creusent l’écart à 4-1 lorsque Justin Robidas marque d’un tir des poignets du côté du bloqueur.

Les Lions ne seront pas en mesure de remonter la pente par la suite.

«On a bien joué notre match sans la rondelle. On a été bon. On a été patient. On n’a pas essayé de provoquer une tonne d’affaires. On a été capable d’avoir un bon échec-avant, de jouer dans leur zone», souligne l’entraîneur-chef des Cantonniers, Félix Potvin.

Les Lions joueront leur prochain match à domicile vendredi contre les Phénix du collège Esther-Blondin.