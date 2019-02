Rêveries au pays de l’horlogerie

Entre les acrobaties, la danse, la jonglerie et les numéros clownesques, la pièce Dada plonge les spectateurs dans un tourbillon d’action et de prouesses. L’horloger lunatique Léopold Minute n’a qu’à bien se tenir, car ses moments d’égarement seront ponctués de toutes les fantaisies!

«La pièce nous transporte dans l’univers de l’horlogerie, qui est le centre de l’existence du personnage principal. Un type timide qui passe beaucoup de temps seul. Le public découvre sa personnalité à travers les rêveries qui surviennent quand il essaie de travailler», raconte la comédienne Françoise Lépine.

En compagnie de sa jumelle Josette Lépine, elle incarne le duo Tic et Tac. Deux personnages issus de l’imaginaire de Léopold Minute qui apparaissent dans son esprit à chacun de ses épisodes de distraction.

«Nous sommes les deux dimensions de sa conscience qui lui parlent dans sa tête. Il y a son côté extraverti qui lui dit d’oser, d’aller plus loin et son côté introverti qui lui rappelle plutôt de se concentrer sur son travail d’horloger qu’il exerce chaque jour dans son atelier».

Musique et pirouettes acrobatiques

Les jumelles Lépine jouent du violoncelle et de l’accordéon. Deux instruments qui font partie de la performance sur scène de Tic et Tac. Donnant la réplique au comédien David Fiset dans le rôle de l’horloger, elles enchaînent les performances à la fois théâtrales, musicales et physiques.

Ces numéros sont destinés à en mettre plein la vue aux 5 à 12 ans, le public cible de Dada. «C’est une pièce rythmée, ça bouge beaucoup et on ne s’ennuie pas! Du théâtre très polyvalent avec de la musique <@Ri>live<@$p> et des prouesses de cirque intégrées à l’histoire».

Créé en 2013 par le théâtre L’Aubergine, le spectacle a été présenté plus de cent cinquante fois au Québec en tournée. Les jeunes sont impressionnés par le cirque, mais aussi touchés par la timidité du personnage principal, fait remarquer Françoise Lépine. «Ils réalisent que même si les adultes le cachent souvent, ils vivent des problèmes semblables».

La pièce Dada du théâtre L’Aubergine sera présentée le vendredi 22 janvier à 19h, au Centre communautaire de l’Est situé au 9665 boul. Gouin à Pierrefonds. Informations: http://www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro, 311.