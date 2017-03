Le SPVM recherche des victimes d’un prêtre accusé d’agression sexuelle

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé mercredi à l’arrestation du prêtre Brian Boucher pour des crimes à caractère sexuel.

L’homme de 56 ans, qui a entre autres œuvré à la paroisse Annunciation dans Ville de Mont-Royal, fait face à des accusations dans trois dossiers distincts pour des actes commis entre 1994 et 2011.

Le SPVM croit qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes et demande l’aide du public pour en trouver. Quiconque possède des informations à ce sujet peut contacter son poste de police ou le 9-1-1. Brian Boucher a fréquenté une dizaine d’églises entre 1985 et 2015, la plupart étant situées dans l’ouest de l’île de Montréal, notamment à Senneville, LaSalle, Dorval et Ville de Mont-Royal, ainsi qu’au centre-ville de Montréal.

Il a comparu aujourd’hui en cour et des accusations ont été déposées pour contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, agression sexuelle et introduction par effraction. Il a été libéré sous conditions, notamment de ne pas se trouver en présence de personnes mineures.