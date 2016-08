Une adolescente de VMR invente une orthèse multifonction

Une adolescente de Mont-Royal vient de mettre au point une orthèse multifonction qui pourrait améliorer la vie de plusieurs athlètes aux prises avec des maux de genoux. La jeune Emmanuelle Tessier, 13 ans, pourrait même obtenir un brevet pour son invention.

La jeune fille, qui pratique le volleyball et le hockey, est atteinte du syndrome fémoro-rotulien, la cause la plus fréquente d’inflammations au genou. C’est après avoir constaté que les équipements existants ne lui permettaient pas de guérir tout en poursuivant la pratique du sport que la jeune fille a eu l’idée de créer elle-même la solution à son problème.

«Mon orthèse est composée d’un tube de néoprène et de deux pochettes de lycra. Dans la première, on peut mettre soit un coussinet stabilisateur, qui remplace l’orthèse conventionnelle, soir le coussinet refroidissant, qui permet de mettre de la glace en mode actif plutôt que passif.»

Dans la deuxième pochette se trouve un coussinet de genouillère de volleyball, qui protège contre les impacts au sol. «À l’intérieur de l’orthèse, on a aussi mis une sangle de traction rotulienne. Ça permet de recentrer la rotule de manière progressive et de personnaliser le traitement selon le patient», ajoute l’adolescente.

Syndrome courant

Le syndrome fémoro-rotulien est causé par un débalancement des forces entre le vaste interne et le vaste externe, deux parties du quadriceps. L’un est très tendu et tire plus que l’autre pour produire le mouvement, ce qui désaxe la rotule de son sillon et entraîne une surutilisation des cartilages.

Des douleurs accrues peuvent donc être ressenties notamment en montant les escaliers ou en demeurant assis de façon prolongée.

Pour régler le problème, plusieurs athlètes choisissent de superposer l’orthèse rotulienne conventionnelle aux grenouillères de volleyball. Cette solution, toutefois, est loin d’être idéale, puisqu’elle comprime la rotule dans son sillon et augmente davantage l’inflammation. L’invention d’Emmanuelle permet de combiner les deux outils, sans les inconvénients.

«C’est un produit intéressant, affirme le physiothérapeute Jean-François Mathieu. Je n’ai jamais vu d’orthèses patellaires spécifiques aux sports qui nécessitent une protection sur le marché. En plus du volleyball, elle pourrait être utilisée au hockey, en planche à roulettes ou en patins à roues alignées.»

La Monteroise a été invitée aux finales locale, régionale et québécoise du Concours Super Expo-sciences Hydro-Québec, ainsi qu’au concours « Jeunes Innovateurs » du Festival « Euréka » pour protéger son projet.

Elle l’a aussi fait évaluer par plusieurs de ses coéquipières et amis dans différentes disciplines sportives. «J’ai eu beaucoup de commentaires positifs et de multiples demandes pour prêter mon orthèse pour des compétitions. C’est là que j’ai réalisé qu’il y avait vraiment un besoin, et j’ai fait une instance de brevet, présentement en cours d’évaluation, pour protéger mon idée.»

À l’avenir, celle qui se dirige vers la médecine sportive souhaite perfectionner son invention, notamment en la dotant de matériaux spécialisés plus confortables que le néoprène.