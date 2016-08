Hisse & Ho: un tour du monde écolo

Benoist Guesdon et Marie-Hélène D’Amours sont les interprètes de Hisse et Ho. Collaboration spéciale Previous photo Next photo



Les petits et grands Monterois devront surmonter vents et marées dans le cadre du tour du monde rocambolesque du duo d’acrobates Hisse et Ho, respectivement Capitaine et Moussaillon de cette aventure en voilier, présentée le 25 août au parc Connaught, dès 17h.

En route vers un très long voyage, les deux personnages devront apprendre à vivre avec leurs différences et à faire des compromis. Alors qu’Hisse est respectueux et organisé, Ho est plutôt envahissante, bruyante et irrespectueuse des endroits visités.

Hisse essaie donc de responsabiliser son amie, avec l’aide des spectateurs. «Le but du voyage devient donc de faire le tour du monde de façon écologique, raconte Marie-Hélène D’Amours, l’interprète de Ho. Nos numéros tournent autour du thème de l’environnement. Nous jonglons avec le recyclage et faisons du break dance et du rap sur le gaspillage de l’eau.»

Tout en humour, les deux personnages partageront leurs aventures avec la foule, à travers des numéros de trapèze, des portées acrobatiques, des chansons originales et du théâtre clownesque.

Le spectacle, qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans, a été présenté partout à travers le monde depuis les premiers jours de sa création. En effet, ce dernier a été conçu lorsque Mme D’Amours, son conjoint et ses enfants se sont embarqués pour un véritable tour du monde en voilier.

Le couple a raconté son histoire pendant près de deux ans dans les coins les plus démunis du globe. À son retour à Montréal, l’acrobate a créé sa propre compagnie de cirque, Le gros orteil, et a adapté le spectacle à la ville.

Hisse & Ho sera présenté le 25 août au parc Connaught dès 17h. L’entrée est gratuite.