Les Carabins prêts pour le Rouge et Or

À quelques jours de leur premier match de la saison, les Carabins de l’Université de Montréal n’ont qu’un objectif en tête: jouer le meilleur football possible afin de remporter un maximum de matchs. L’équipe affrontera son grand rival, le Rouge et Or de l’Université Laval, lors de sa première rencontre le 3 septembre à Québec.

Devant ce premier défi de taille, l’empressement des joueurs est palpable. «On a vraiment hâte de jouer à Québec, soutient le secondeur de quatrième année, Alex Cromer-Émond. La compétiton est toujours relevée, l’ambiance est à son comble. On joue devant près de 20 000 spectateurs. La grande rivalité Québec-Montréal nous force à offrir le meilleur de nous-mêmes dès le début.»

Bien que les Bleus partent favoris pour le tournoi provincial qu’ils ont remporté les deux dernières années, l’entraîneur-chef Danny Maciocia refuse de prendre ce succès pour acquis.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre des autres équipes, affirme-t-il. Le fait de partir favoris ne nous donne aucun point bonus. Il faut qu’on arrive à être la meilleure équipe pendant trois heures, à chacun des matchs. Il faut apprendre de nos erreurs, et adapter notre identité aux forces et faiblesses des autres au cours de la saison.»

Après le départ du quart-étoile Gabriel Cousineau à la fin de la saison 2015, Maciocia n’a pas encore dévoilé qui prendrait officiellement son poste cette année. Lors du camp d’entraînement, quatre candidats potentiels ont été retenus.

«Ça crée une compétition à l’interne. C’est ce que j’essaie d’enseigner à mes athlètes. Tous les jours, il faut compétitionner. Ce sera comme ça pour le reste de leur vie professionnelle. Tous les joueurs ont du talent, et on pourrait gagner avec chacun d’entre eux comme quart-arrière. Je suis à l’aise avec celui qui sera sur le terrain samedi. »

L’entraîneur sait que ses athlètes auront besoin de temps sur le terrain avant de parvenir à jouer à leur meilleur. «On veut jouer notre meilleur football lors de la deuxième moitié de la saison».

Mais, peu importe où et quand ils joueront cette saison, les Carabins seront attendus de pied ferme par leurs adversaires. Une perspective qui ne les intimide pas. «Toute l’équipe, je crois que nous ne nous mettons pas trop de pression. Jouer au football, c’est tout petit dans l’univers. On joue pour le plaisir, et pour donner le meilleur de nous-mêmes, » ajoute Cromer-Émond.

L’équipe a par ailleurs établi ses bases en remportant une première victoire de 37 à 33 lors d’un match pré-saison, le 20 août, contre les Golden Hawks de Wilfrid Laurier.

Les Bleus seront de retour à Montréal, au CEPSUM, le 9 septembre dans le cadre du match d’ouverture à domicile et du Méga tailgate de la Rentrée.