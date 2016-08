Le FFM au Théâtre d’Outremont

Après que l’entente avec le Cineplex Forum ait échoué et que des employés du festival aient démissionné en masse, le fondateur du Festival des Films du Monde (FFM) a reçu une bonne nouvelle alors que le Théâtre Outremont a accepté de présenter la majorité des films qui se retrouvaient sans salle.

Les projections à Outremont sont faites depuis le 29 août à l’intérieur d’une seule salle de 800 sièges, ce qui constitue une différence marquée par rapport aux sept salles qui étaient initialement proposées au Forum.

Du côté du Théâtre Outremont, on assure il n’y a eu aucun changement de programmation puisque la salle aurait normalement dû être fermée pour entretien, indique Raymond Cloutier, directeur général et artistique de l’établissement.

M. Cloutier affirme avoir accepté «par affection pour le Festival qui a été marquant dans ma propre jeunesse. Il faut être poli envers les visiteurs étrangers, puis offrir des écrans aux réalisateurs qui veulent présenter leurs films et qui ne peuvent pas les projeter ailleurs».

L’entente se serait d’ailleurs conclue très rapidement entre les deux hommes. «Ils s’étaient d’abord adressé au (Cinéma) Beaubien. On a réglé ça en 10 minutes.»

Des projections plus abordables

En plus d’avoir accès à la programmation du Festival, les fervents amateurs du septième art trouveront un avantage à ce déménagement alors que le prix de l’admission est passé à dix dollars, trois de moins que ce que l’entrée coûtait initialement au centre-ville.

Le prix est également inférieur à celui du Cinéma Impérial qui présente la moitié des films en programmation. «C’est 10 $ ici et 12 $ au Cinéma Impérial, probablement parce qu’à l’Impérial, il y a des films en compétition. C’est l’entente qu’on a eu avec Serge Losique. Il n’y a pas vraiment de contrat. C’est une entente de bonne foi. Nous, on reçoit les revenus de billetterie, c’est tout.»

Un quartier aussi facile d’accès?

Raymond Cloutier ne voit pas ce déménagement comme un désavantage. Pour lui, des projections à Outremont plutôt qu’au centre-ville ne généreront pas de problèmes d’accès.

«Plus de monde demeure à deux kilomètres d’Outremont qu’à deux kilomètres du Cinéma Impérial. C’est une des plus grandes concentrations en Amérique de consommateurs culturels : Outremont, Plateau, Mile-End, Parc-Extension, Rosemont, l’Université de Montréal… Une bonne partie de ces gens viennent à pied et on n’est pas très loin du métro Outremont. On reçoit souvent 800 personnes par soir. Ils n’ont pas de difficulté à se déplacer», juge-t-il.

La programmation sur le site du FFM

Le Théâtre Outremont publie l’horaire des projections sur sa page Twitter au fur et à mesure que l’information leur est donnée, mais son site ne fournit que le lien menant au site du FFM.

Serge Losique n’a pas retourné les appels de TC Media.

À suivre…