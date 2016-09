Le Belge Van Avermaet l’emporte

Le champion du monde slovaque Peter Sagan n’aura pas été en mesure de réaliser un doublé aux Grands prix cyclistes en fin de semaine. Celui qui a remporté l’épreuve de Québec vendredi a été défait dimanche à Montréal par le champion olympique de Rio.

Ce sont 165 cyclistes qui ont pris le départ dimanche pour affronter le parcours ceinturant le Mont-Royal en passant par les arrondissements du Plateau et d’Outremont. En plus de l’important dénivelé du parcours, les athlètes ont eu à affronter de forts vents alors que des rafales ont dépassé les 100km/h.

Durant la course à Montréal, le soleil a daigné progressivement faire acte de présence pour permettre aux athlètes de bénéficier de meilleures conditions météorologiques.

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC), champion olympique à Rio, a remporté la course avec un temps de 5h27 et 4sec, finissant de justesse devant le champion du monde slovaque Peter Sagan (Tinkoff) et l’Italien Diego Ulissi (Lampre-Merida), respectivement en deuxième et en troisième place. La course a été serrée puisque quelques fractions de secondes séparaient les premiers arrivés.

En carrière, Van Avermaet a obtenu trois podiums à Québec et c’est son premier titre à Montréal. «On a bien travaillé après la dernière côte, notamment avec les Etixx-Quick Step, Vakoc et Alaphilippe. C’était nécessaire pour reprendre (Rui) Costa (Lampre-Merida) dans le dernier kilomètre», a-t-il indiqué pour commenter sa performance.

Pour sa part, Peter Sagan est passé à un cheveu de répéter son exploit deux jours plus tôt Québec, mais en vain. «Aujourd’hui, c’était plus dur qu’à Québec. J’étais vraiment usé dans le dernier tour et j’ai sprinté avec des crampes, donc je peux être content de ma deuxième place.»

Hesjedal 19e

Tôt dans la course, six coureurs menés notamment par Benjamin Perry et Matteo Dal-Cin (Équipe Canada) se sont détachés du groupe, mais le peloton principal les a rattrapés à l’approche du dernier tour. Benjamin Perry a d’ailleurs été honoré à titre de meilleur grimpeur lors de l’événement.

Ryder Hesjedal (Trek-Segafredo) est le Canadien ayant obtenu la meilleure position, terminant 19e. Originaire de Colombie-Britannique, Hesjedal est aussi le seul Canadien a avoir gagné un tour de cyclisme international. En effet, il avait remporté le Giro d’Italia en 2012.

Hesjedal a expliqué pourquoi ses tentatives offensives ont échoué. «Je me sentais bien sur la piste, a-t-il affirmé après la course. C’est moi qui ai lancé la grande bagarre. Avec mon équipe, on avait un plan. J’ai essayé de réaliser le plan, mais ça n’a pas fonctionné. Trop de gars sont revenus de l’arrière.»

Le champion du monde slovaque Peter Sagan avait remporté la pole position deux jours plus tôt, le 9 septembre, lors du Grand prix cycliste de Québec. Guillaume Boivin, le Canadien ayant connu le meilleur résultat, était alors arrivé en 17e place.

L’honneur d’accueillir les Grands prix cyclistes de Québec et de Montréal est d’autant plus grand que ce sont les deux seules compétitions que l’Union cycliste internationale (UCI), reconnue par le Comité international olympique (CIO), présente en Amérique dans le cadre de l’UCI WorldTour.

L’épreuve de 205,7km (17 tours x 12,1km) a réuni 167 cyclistes (dont deux non-partants) de partout à travers le monde, incluant 12 Canadiens.