Manifestation des employés de Sainte-Justine

Les employés du CHU Sainte-Justine ont manifesté mercredi et jeudi contre les compressions budgétaires du gouvernement provincial en santé. Ils déplorent que des milliards aient été investis dans un nouvel édifice pour le CHU quand les employés de l’hôpital atteignent des records d’absences pour cause de maladie.

En effet, 200 employés du CHU Sainte-Justine se retrouvent sur l’assurance salaire en raison de blessures, de maladies ou d’épuisement quand la moyenne atteint généralement 140. Un pourcentage de 7,23 % des heures payées en 2014-2015 l’ont été en assurance salaire, ce qui constitue une augmentation notable par rapport à 5,67 % en 2011-2012.

Les professionnels de la santé et autres travailleurs s’objectent à ce que tant d’argent ait été investi dans la construction d’une nouvelle bâtisse adjacente à l’édifice principal du CHU Sainte-Justine, sur la rue Côte-Sainte-Catherine, quand eux doivent redoubler d’efforts afin de combler les lacunes liées aux restrictions budgétaires. Par exemple, on les empêche de faire du temps supplémentaire, une option qui pourrait pourtant alléger la charge de travail.

«Le message qu’on veut passer aux Libéraux et à M. Gaétan Barrette, c’est que les coupures, c’est assez. On a assez pressé le citron. L’équilibre budgétaire va se faire sur le dos des patients», déclare Félix-Olivier Bonneville, VP à l’information du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine.

Il ajoute : «Il y a des gros coûts liés à l’agrandissement, mais les gens ne peuvent même pas aller en vacances. Des milliards de dollars ont été investis dans la construction et on coupe plusieurs millions par année dans les services.»

Un bâtiment à la fine pointe technologique

Le personnel emménagera en décembre dans le nouveau bâtiment de 7 étages du CHU Sainte-Justine. Elle accueillera entre autres des salles d’opération, les soins intensifs et de néonatologie, la salle d’accouchement, les nouveaux laboratoires et l’imagerie médicale.

«C’est une très grosse bâtisse, presque 65% de la superficie actuelle», mentionne M. Bonneville.

Bien sûr, le porte-parole indique que le personnel de l’hôpital «est content d’avoir un nouvelle bâtisse à la fine pointe de la technologie qui permettra de sauver le plus d’enfants possible. Mais les budgets ne suivent pas.»

«On ne peut pas être contre le fait d’avoir accès à la nouvelle technologie, à des chambres plus sécuritaires et à un meilleur système de ventilation, renchérit-il. Mais si on n’a pas les moyens de garder sa main-d’œuvre et de permettre qu’elle fasse le travail adéquatement, c’est un peu étrange d’avoir les moyens de mettre de l’argent dans de la brique et des belles statues.»

Comprenant notamment infirmier(ères)s, travailleurs sociaux, psychologues, et même membres du personnel en entretien et en sécurité, les employés de Sainte-Justine ont manifesté devant l’édifice principal du CHU Sainte-Justine à Outremont mercredi. Jeudi, ils se sont réunis au Centre de réadaptation Marie-Enfant, qui fait également partie du CHU.

M. Bonneville estime à au moins 500 le nombre de personnes ayant participé aux activités de protestation, mais les chiffres officiels n’ont pas été compilés.