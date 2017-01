Début des travaux sur Laurier Ouest

L’importante réfection du réseau d’aqueduc et d’égout de l’avenue Laurier Ouest, qui sera réalisée au coût de 15,7 M$, commencera d’ici la mi-janvier. La fin du chantier est prévue à l’automne 2018.

Les premiers travaux toucheront avant tout l’arrondissement Plateau-Mont-Royal entre la rue Hutchison et l’avenue du Parc. La Commission des services électriques de Montréal bonifiera à cette étape son réseau et Gaz Métro déplacera une de ses conduites.

Ce printemps, les commerçants et les résidents d’Outremont seront à leur tour affectés avec la reconstruction de conduites d’eau potable et d’égout entre le chemin de la Côte Sainte-Catherine et l’avenue Querbes. Ces travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne 2017.

Une pause hivernale est ensuite prévue jusqu’au printemps 2018 avant d’entreprendre la réfection des conduites d’égout et d’aqueduc entre les avenues Querbes et du Parc. Par le fait même, la Ville de Montréal procédera au réaménagement de la chaussée.

Impact du chantier

Pendant plus d’un an, automobilistes, commerçants et piétons de l’avenue Laurier Ouest devront ainsi s’armer de patience. La Ville tentera de minimiser les impacts sur la circulation.

Pour cet hiver, les voitures pourront rouler dans les deux sens. Toutefois, dès ce printemps la voie de circulation en direction Est sera fermée et un seul trottoir restera accessible aux piétons.

Un maximum de stationnements sera aussi conservé durant les travaux. Un affichage spécial est prévu pour indiquer les places disponibles. Une signalisation annonçant les commerces et services sera de même mise en place.

L’Association des commerçants de l’avenue Laurier Ouest se penche aussi sur des solutions pour atténuer les effets négatifs du chantier.

Nouveau design

Le réaménagement du réseau souterrain sera aussi l’occasion de rendre plus conviviale l’artère commerciale. La Ville de Montréal élargira notamment les trottoirs, plantera de nouveaux arbres, remplacera les feux de circulation ainsi que le mobilier urbain.

Tout au long de l’avenue et à l’intersection des rues transversales, la Ville aménagera des avancées de trottoir. La largeur de la chaussée sera ainsi réduite.

Un espace avec une œuvre d’art à l’intersection du chemin de la Côte Sainte-Catherine et de l’avenue Bloomfield sera aménagée et la place Kate McGarrigle, près de l’avenue Querbes, sera mise en valeur.