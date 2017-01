Casteliers dévoile la programmation de son 12e festival

Offrant aux spectateurs notamment une production en langue russe sous-titrée en français et une adaptation pour enfants inspirée de la tragédie de Lac-Mégantic, la 12e édition du Festival de Casteliers mise sur l’originalité. Du 8 au 12 mars, les marionnettes prendront d’assaut les scènes d’Outremont.

«Ce sera le 12e festival au service du 11e art», a déclaré Louise Lapointe, codirectrice générale et directrice artistique de Casteliers, lors du dévoilement de la programmation 2017 au Théâtre Outremont mardi dernier.

«La qualité, la découverte et l’audace guident nos choix artistiques. Nous proposons un portrait choisi de la pratique qui témoigne de sa richesse et de sa diversité», a-t-elle rappelé.

Parmi les neuf spectacles au menu, six sont destinés à toute la famille et trois au public adulte. En ouverture du festival, Loin d’ici du Théâtre de marionnettes Bolshoï en Russie, sera à l’affiche au Théâtre Outremont les 8 et 9 mars, à 19h30.

Le spectacle pour les 12 ans et plus que Louise Lapointe qualifie de «troublant et magnifique», présenté en russe avec sous-titres français. «On accueillera 15 personnes de St-Pétersbourg le 6 mars», a annoncé la directrice artistique.

Le Canard, la Mort et la Tulipe du Théâtre de marionnettes de Ljubljana en Slovénie suivra au Théâtre Outremont le 10 mars à 19h et le 11 mars à 10h30 et 13h30. «Ce théâtre d’ombres raconte l’histoire d’un canard qui rencontre la mort. Ils deviennent amis et s’apprivoisent, jusqu’au jour où…»

À voir également: Schweinehund d’Andy Gaukel (États-Unis) pour les 16 ans et plus au petit Outremont le 11 mars et Au train où vont les choses de la compagnie montréalaise Les Chemins errants, le 10 mars à 14h30 à l’école Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont. «L’histoire est inspirée de la tragédie de Lac-Mégantic. Une adaptation en douceur sur un thème grave pour les tout-petits à partir de 3 ans», souligne Mme Lapointe.

Seront présentées sous les projecteurs, des œuvres marquantes et de nouvelles créations, d’artistes renommés et de la relève, des compagnies d’ici et d’ailleurs. Tringle, théâtre d’ombres et d’objets, marotte et ventriloque; les diverses formes de l’univers de la marionnette sont exploitées cette année.

Marionnettes en vitrines

Plusieurs activités se dérouleront en marge du festival dont des lancements d’ouvrages et un atelier de création pour enfants notamment.

Les œuvres du marionnettiste Pierre Robitaille seront par ailleurs exposées dans les vitrines des avenues du Parc, Bernard et Van Horne. L’artiste s’est dit ému et honoré. «Les marionnettes sont conservées dans des ateliers. Je réussis parfois à les faire revivre dans des productions, mais pas toujours. Ce sera un immense plaisir de les voir hanter les vitrines d’Outremont», a commenté Robitaille.

Marionnettes en vitrines! sera en vigueur du 13 février au 12 mars.

Pour des informations sur la programmation du 12e Festival de Casteliers, à venir du 8 au 12 mars en différents lieux d’Outremont: festival.casteliers.ca.