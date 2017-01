Guitares flamenco

Montréal Guitare Trio dévoilera son nouvel opus intitulé Danzas en concert-lancement au petit Outremont les 26 et 27 janvier. Sur ce septième album, le groupe rend hommage aux grands compositeurs de la musique espagnole et aux rythmes endiablés du flamenco.

Pour Sébastien Dufour, Glenn Lévesque et Marc Morin, ce projet est un retour à leurs racines. Tous les trois formés en guitare classique, ils ont plongé dans les compositions des Paco de Lucia et Manuel de Falla en y apportant la touche caractéristique de la formation.

«Nous avons abordé la musique classique espagnole avec l’énergie et la passion du flamenco, observe Sébastien Dufour de Montréal Guitare Trio (MG3).

Styles en fusion

De cette rencontre entre le répertoire classique et le genre musical créé par le peuple andalou est né Danzas. Nouvel opus à l’image du trio montréalais et de son intégration des diverses influences.

«C’est la fusion des styles qui nous intéresse. Non pas se promener d’un style à l’autre, mais fusionner ces éléments à l’intérieur d’une même musique. On s’amuse avec ça depuis des années», indique Sébastien.

Les goûts variés des trois musiciens – pour le rock, le jazz et la musique du monde notamment – se reflètent dans leur travail. «On a étudié en classique, mais on vient du rock. La musique de MG3 est très métissée et amalgame tous nos intérêts.»

Ensemble, ils ont développé des arrangements qui mettent en valeur les guitares. Dix-huit ans et des centaines de concerts à travers le monde plus tard, le trio revient avec un septième album qui sera offert sur scène en primeur à Outremont à la fin du mois.

«On lance Danzas sous forme de spectacles à Montréal, dans notre ville. Les gens vont entendre les chansons pour la première fois», souligne le guitariste. Après quoi une série de dates sont annoncées ici et à l’étranger pour MG3.

Montréal Guitare Trio présentera Danzas au Théâtre Outremont le jeudi 26 et le vendredi 27 janvier, à 20h. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.