Un nouveau guide des citoyens

Outremont distribue présentement à ses résidents un nouveau guide dans lequel sont réunies plusieurs informations sur les services de proximité tels que la gestion animale, les permis et les collectes de déchets.

Le guide des citoyens 2017 explique aussi le projet du site Outremont et offre une carte géographique de l’arrondissement qui comprend les plus récents changements comme les nouveaux sens de la circulation de certaines rues et des nouvelles dénominations des parcs.

«Tout est regroupé. Les gens peuvent le feuilleter plutôt que de naviguer sur notre site web. On a un bottin qui peut être pratique», explique le porte-parole l’arrondissement, Sylvain Leclerc.

À savoir si chaque année un nouveau guide sera produit, cela dépendra des budgets disponibles et de la volonté du prochain conseil d’arrondissement, indique M. Leclerc.

Le guide est aussi disponible dans les bureaux de l’arrondissement, à la bibliothèque Robert-Bourassa et au Centre communautaire intergénérationnel.