Fête d’hiver et karaoké des bois

L’hiver sera de nouveau célébré le mois prochain au parc Saint-Viateur, à Outremont. Au programme de la fête hivernale 2017: patinage, animation, promenade en calèche, structure gonflable… et du karaoké des bois.

À l’occasion du 375e de Montréal, l’organisme les Amis de la place Marcelle-Ferron propose un événement musical intitulé «Feu, Feu, joli feu», qui viendra clore la fête d’hiver, le 5 février.

Autour d’un feu de camp entre 15 h et 18h, les citoyens sont invités à venir chanter ou se laisser enchanter, au son de musiques anciennes.

L’anthropologue et muséologue abénakise, Nicole O’Bomsawin, ainsi que le musicien et conteur, Francis Désilets viendront rappeler les Premières Nations et les premiers colons.

«Cette activité rassembleuse se propose de dynamiser la vie par l’art – cette fois, la chanson – et d’en apprendre davantage sur notre histoire. Ses instigateurs, une bande de joyeux lurons, veulent secouer nos habitudes, repenser notre lien à nos origines, à la nature et au territoire», explique le comité organisateur.

Quant aux activités traditionnelles de la Fête d’hiver (le patinage, l’animation, les structures gonflables, les promenades en calèche et le maquillage), ils se tiendront de 11 h à 16 h.