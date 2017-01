Consternation à l’Université de Montréal

Ébranlée par l’attentat au Centre culturel islamique de Québec survenu dimanche soir en pleine prière, l’Association des étudiants musulmans de l’Université de Montréal (AEMUM) ne croit pas que l’attaque terroriste qui a fait six morts et huit blessés augmentera l’insécurité dans les mosquées.

«Je ne sais pas si on peut dire qu’on va se sentir moins en sécurité, mais c’est certain que dans les premiers temps, on va toujours avoir un sentiment de peur», affirme la vice-présidente de l’AEMUM, Amina Bashir.

Depuis lundi, l’Association tente de rassurer des étudiants de confession musulmane qui expriment leurs inquiétudes à la suite de la fusillade, notamment la possibilité de récidive.

Pour Mme Bashir, l’événement de Québec l’a consterné alors que des membres de sa famille se trouvaient dans une mosquée montréalaise au moment du drame.

«Pour nous, une mosquée c’est un lieu de paix et de culte. On n’imaginait pas une telle violence entre les murs d’une mosquée», témoigne celle qui se croyait en quelque sorte à l’abri, malgré certains propos haineux à l’égard des musulmans.

«Ici, il y a toujours eu une grande coexistence entre toutes les communautés. Le Québec est extrêmement diversifiée. Les gens cohabitent très bien. Donc, on ne craignait pas ce genre d’événement», soutient l’étudiante en biologie de 24 ans.

Soutien psychologique

L’Université de Montréal a mis en berne ses drapeaux en signe de deuil et de solidarité, à l’instar de plusieurs autres institutions scolaires et politiques. Lundi soir, la tour sera éclairée de blanc pour rendre hommage aux victimes.

«Notre communauté universitaire est sous le choc devant tant de violence, de haine et d’ignorance, nous qui valorisons la connaissance, l’ouverture et le respect de l’autre. Nous dénonçons fermement cette attaque insensée», écrit l’UdeM dans un communiqué.

Un service de soutien psychologique a été mis à la disposition des étudiants. Ceux qui en ressentent le besoin peuvent communiquer avec le Centre de santé et de consultation psychologique. Les employés peuvent aussi faire appel à un programme d’aide.