La meilleure soupe aux légumes de l’hiver!

Une soupe aux légumes, c’est une soupe aux légumes me direz-vous, mais celle-là a un petit goût particulier qu’on veut toujours (re)déguster! Poireaux, quinoa, lentilles et kale sont parmi la liste des ingrédients vedettes. Je crois pourtant que le secret de son arôme, c’est l’ajout des graines de fenouil écrasées. Un petit plus dont je suis assez fière!

Lancez-vous, ça vaut la peine d’avoir cette soupe dans le frigo, c’est une bonne réserve de légumes réconfortants!

Bon appétit!

Des idées et des recettes pour tous les jours sur http://kpourkatrine.com/fr/

Soupe quinoa kale et lentilles

Portions 8

Préparation 25 minutes

Cuisson 30 minutes

INGRÉDIENTS

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

4 tasses (1 l) de poireaux, émincés

3 tasses (750 ml) de carottes, en dés

4 gousses d’ail, hachées

1 poivron rouge, en dés

1 c. à thé (5 ml) de graines de fenouil, écrasées

2 feuilles de laurier

1/3 tasse (80 ml) de quinoa, non cuit

1 boîte de 796 ml de tomates en dés

1 c. à thé (5 ml) de sel ou plus au goût

5 tasses (1,25 l) de bouillon de légumes ou poulet

2 tasses (500 ml) d’eau

1 boîte de 540 ml de lentilles, bien rincées

3 tasses de feuilles de chou kale, émincé

Sel et poivre au goût

Pesto du commerce, pour servir (facultatif)

PRÉPARATION