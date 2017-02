Un robot conçu par des jeunes

Pendant 45 jours, une dizaine d’élèves de l’école secondaire Pierre-Laporte ont fabriqué un appareil qui pourrait se retrouver dans un championnat international de robotique.

Le robot conçu par les jeunes avec l’aide de professionnels aura pour défi de faire fonctionner un dirigeable à l’occasion d’une compétition au Centre Claude-Robillard, le 23 mars.

L’établissement scolaire de Ville de Mont-Royal prendra part pour la première fois à cette grande course technologique.

Sur un terrain de 54 x 27 pieds, l’appareil à six roues devra notamment s’accrocher à une corde et récupérer des engrenages, le tout téléguidé par un élève.

Le groupe de l’école Pierre-Laporte devra aussi s’allier avec deux autres équipes pour démarrer le dirigeable.

Les sept équipes obtenant le plus de points accèderont au Championnat international de robotique, qui aura lieu au Missouri, à la fin avril.

Aucune expérience

L’école secondaire du chemin Rockland a été recrutée par Robotique First Québec. L’organisme a pour mission de promouvoir l’ingénierie et la technologie auprès des jeunes.

La dizaine d’élèves de secondaire 3 à 5 ont travaillé environ 40 heures à la conception d’un robot.

«Ce sont les élèves qui ont tout monté ça, à partir d’un kit de base avec des pièces détachées», indique fièrement le professeur physique, Richard Lamarche, qui a agi à titre de mentor avec l’enseignante en science et technologie, Marthe-Élise Thomas.

La plupart des jeunes n’avaient presque aucune expérience dans le monde de la machinerie et de la programmation avant ce concours.

«J’ai déjà fait de la programmation avant, mais je ne l’avais jamais intégrée à un vrai robot. Avec ce projet, je vois le résultat final», mentionne, Ding Yi Zhang.

Les différents matériaux ont été fournis par Robotique First Québec.

D’une valeur de 4000$, le robot a une dimension de 90 cm de long et 75 cm de large. Il est muni d’une caméra et comporte diverses composantes électroniques.

En plus de la construction et de la programmation, quelques élèves doivent concevoir des costumes et un logo pour la compétition ainsi que dénicher des commanditaires.