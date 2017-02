La sécurité routière, une mission

Victime d’un grave accident de voiture il y a sept ans qui aurait pu la laisser dans un état végétatif, Claudia Di Iorio s’implique aujourd’hui à améliorer le bilan sur les routes de la province.

La résidente de Ville de Mont-Royal est l’une des deux porte-paroles de la vaste consultation publique sur la sécurité routière menée actuellement partout en province, qui tiendra trois séances la semaine prochaine à Montréal.

Ce mandat va dans le même sens que son combat des dernières années. Après le drame survenu en juillet 2010, la jeune femme de 22 ans a décidé de sensibiliser la population aux dangers de l’alcool au volant.

«Depuis mon accident, on dirait qu’on m’a donné une mission, c’est-à-dire de faire tout ce que je peux pour améliorer la sécurité routière», affirme l’étudiante en droit à l’Université McGill.

Drame

Claudia Di Iorio a subi un traumatisme crânien après que la voiture où elle prenait place a heurté un arbre sur le boulevard Graham, à VMR. Le jeune chauffard roulait sous l’effet de l’alcool à haute vitesse dans une zone de 40 km/h. L’accident a aussi causé de graves blessures aux deux amies accompagnants Claudia, Justine Rozon et Évelyne Méthot.

Sept ans après, la Monteroise vit toujours avec des séquelles physiques et psychologiques.

Constats

Connaissant l’histoire de Claudia Di Iorio, la Société de l’assurance de l’automobile du Québec (SAAQ) l’a approchée pour être l’un des visages de leur consultation, avec le policier à la retraite Alain Gelly. Celle-ci vise à trouver des solutions pour la sécurité routière.

«Je suis là pour écouter la population et ensuite, avec toute l’équipe de la SAAQ, on va transmettre un message au ministre des Transports», mentionne-t-elle. Des recommandations seront déposées en mai.

Pour la jeune femme, aussi porte-parole de Cool Taxi et conférencière dans les écoles secondaires, la consultation représente une nouvelle occasion «de transformer quelque chose de mal en bien».

«J’aurais été supposée d’être légume. Mais grâce à la vie et à la chance, j’ai pu me remettre de mes blessures. Je veux redonner cette chance que j’ai eue et la partager pour ne pas que ça arrive aux autres», explique-t-elle.

Depuis janvier, Claudia est allée à la rencontre des citoyens de Gatineau et de Trois-Rivières. Les préoccupations en matière de sécurité routière varient d’une région à l’autre, mais un constat global ressort: les gens souhaitent une meilleure coordination entre les différents acteurs des paliers municipal et provincial quand vient le temps d’aménager une route ou une piste cyclable, par exemple, indique la Monteroise.

Jusqu’au 3 mars, les citoyens peuvent émettre leur point de vue sur le site web de la consultation. Ils peuvent aussi participer à l’une des séances qui auront lieu à Montréal les 27 et 28 février ainsi que le 1er mars à l’hôtel Omni.

Philippe Roy à la consultation

Le maire de Ville de Mont-Royal, Philippe Roy, participera à la séance de la consultation publique qui aura lieu le 27 février à Montréal. Accompagné des autres maires des villes liées de la métropole, il ira plaider pour autoriser le virage à droite au feu rouge sur l’île de Montréal.