Aux Jeux du Québec un an plus tôt

Âgé de 11 ans, Loïc Grandchamp sera parmi les plus jeunes participants des Jeux du Québec. Le skieur de fond de Ville de Mont-Royal a su se qualifier alors que l’âge requis pour prendre part au grand événement sportif est de 12 ans.

Le manque de participants en ski de fond pour l’équipe de Lac St-Louis a permis à Loïc d’être sélectionné pour Alma.

Nerveux à l’idée d’affronter des compétiteurs un peu plus âgés, Loïc entrevoit tout de même sa participation aux Jeux du Québec avec philosophie.

«Je vais y aller plus pour m’amuser et non juste pour performer. Je veux prendre le temps d’avoir du plaisir», dit l’élève de l’Académie Saint-Clément.

25 premiers

Le jeune Monterois, qui pratique le ski depuis bientôt dix ans, aimerait se classer parmi les 25 premiers.

Selon son père Luc Grandchamp, Loïc pourrait réussir à se démarquer lors des différentes épreuves, et ce, malgré la différence d’âge. L’an dernier, son fils avait terminé au deuxième rang dans la catégorie des 10 ans, à l’occasion d’une compétition regroupant des athlètes du Nord-est américain.

«Avec le temps qu’il a réalisé, il aurait fini parmi les 10<V>e<V> chez les onze ans. Il n’est donc pas si loin des 12 ans», expose confiant M. Grandchamp, lui-même skieur.

Aux Jeux du Québec, Loïc prendra part notamment à la course classique et celle à relais. L’athlète sera aussi accompagné d’un autre skieur de fond de Ville de Mont-Royal, Alexandre Leblanc.

Autres disciplines

VMR sera aussi bien représentée dans deux autres sports. Les athlètes Monteroises Kristina Tsigos et Mathilde Laberge porteront les couleurs de Lac St-Louis respectivement en hockey féminin et en plongeon. Les Jeux du Québec se déroulent du 24 février au 4 mars.