Quatrième année pour le Ouf! Festival

Près de 50 artistes seront présentés pour la quatrième édition du Ouf! Festival Off Casteliers à Outremont.

Les marionnettistes prendront d’assaut le pavillon du Parc Saint-Viateur, dès le 4 mars, à quelques jours du 12e Festival international de marionnettes pour adultes et pour enfants.

Cette année, la programmation de l’événement Ouf! comporte entre autres du théâtre d’ombres et d’objets, des spectacles pour petits et grands, des expositions de photographies et de marionnettes ainsi que plusieurs performances.

Environ 40 propositions artistiques seront au menu du festival organisé notamment par la compagnie de théâtre montréalaise Belzébrute.

Les visiteurs pourront aussi prendre part à un atelier d’échanges avec des artisans.

Le Ouf! Festival Off Casteliers se terminera le 12 mars. Pour la programmation complète: festivalouf.com.