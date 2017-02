Règles d’urbanisme resserrées

Le plan d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal aura plus de mordant en matière d’architecture et d’environnement. En mars, les élus modifieront une série de règlements pour favoriser le verdissement et la protection du patrimoine bâti.

La révision du plan d’urbanisme, déposée la semaine dernière, prône une bonification du couvert végétal de la ville, en restreignant l’utilisation du pavé uni autour des propriétés au profit de l’herbe et des plantes, par exemple.

«On a vu apparaître une tendance de gens qui s’installaient du pavé uni mur à mur à l’arrière de leur maison. Pour la première fois, on va réglementer de façon plus proactive la protection des espaces verts», explique le maire Philippe Roy.

Guide de la rénovation

La préservation des styles architecturaux de VMR représente un autre aspect important de la refonte de la réglementation.

La municipalité prévoit la création d’un guide des bonnes pratiques de la rénovation résidentielle et les démolitions seront mieux contrôlées.

L’administration entend aussi limiter la superficie des nouvelles maisons. L’espace d’occupation d’un lot étant de 28% selon le règlement actuel, d’énormes résidences peuvent être bâties.

«Il y a des citoyens qui trouvaient que Ville de Mont-Royal n’était pas la place pour avoir des châteaux», expose M. Roy.

Pour des lots plus grands que la normale, la municipalité augmentera la distance des marges latérales à respecter, soit l’espace entre deux maisons, afin d’avoir des constructions plutôt en profondeur.

Consultations

Le plan d’urbanisme révisé suggère plusieurs objectifs à réaliser à court, moyen ou long terme. La mise à jour du document et des règlements a pris en compte les préoccupations de la population exprimées lors de consultations publiques en 2014 et 2015.

Le méga projet commercial Royalmount a aussi été intégré. Cet important développement du promoteur Carbonleo avait fait l’objet d’un programme particulier d’urbanisme en 2015 afin d’encadrer l’aménagement de ce secteur.

Les citoyens pourront à nouveau se prononcer sur la modification des différents règlements lors d’une assemblée publique, le15 mars en soirée. L’adoption de la nouvelle réglementation se fera à la fin du mois.

Objectfs de VMR en matière d’urbanisme