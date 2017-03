Ville de Mont-Royal: des mineurs accusés de vols

Deux adolescents de 17 ans ont été accusés de vol et recel après avoir commis plusieurs introductions par effraction dans un quartier résidentiel de Ville de Mont-Royal, la semaine dernière.

Alertés par une résidente du voisinage, les policiers ont arrêté les deux jeunes à l’intérieur d’une maison de la rue St-Clare, le 27 février vers midi. La citoyenne dit avoir vu les suspects lancer une brique dans la porte-patio de la résidence inoccupée.

Connus des policiers pour des antécédents de vol et de stupéfiants, les adolescents sont reliés à deux autres événements survenus quelques jours auparavant à VMR. Les accusés ciblaient des maisons inoccupées.

Selon le poste de quartier 24 (PDQ), la vigilance d’une résidente du voisinage est un exemple de collaboration entre les citoyens et le Service de police de la Ville de Montréal, qui mentionne l’importance de composer le 911 lorsqu’on observe des comportements louches.

Le PDQ rappelle quelques conseils de prévention contre le vol, dont verrouiller en tout temps les portes et les fenêtres, et ne jamais signaler nos déplacements sur les médias sociaux. La police suggère aussi de cacher les bijoux ailleurs que dans la chambre des maîtres et de s’assurer que les lieux semblent habités lors d’une absence prolongée.