Ana Maria Gonzalez termine dans le top 20

La Monteroise Ana Maria Gonzalez a réussi à se hisser parmi les 20 finalistes du concours de personnalité Miss Canada où la couronne lui a échappée, samedi à Laval.

Ce n’est toutefois que partie remise pour la résidente de 18 ans de Ville de Mont-Royal qui prenait part pour la première fois à cette compétition canadienne.

«J’étais déçue de ne pas avoir passé au top 3, mais ça m’a donné envie de persévérer et d’aller plus loin. Je me suis dit que j’allais prendre plus d’expérience et réessayer d’ici quelques années», mentionne l’étudiante au Tremplin DEC au Cégep du Vieux-Montréal, satisfaite de sa performance.

Les juges de la compétition notaient les participantes, entre autres, sur leur discours et leur façon de défiler. Lancé en 1946, ce concours de personnalité évalue le charisme, l’intelligence et le dévouement à une cause des finalistes âgées entre 19 et 30 ans.

C’est l’Ontarienne Ciara Thompson qui a remporté le titre de Miss Canada 2017. Celle-ci souhaite contribuer à la protection des animaux.

Estime de soi

Si elle avait été couronnée, Ana Maria aurait voulu donner des conférences sur l’estime de soi dans les écoles secondaires.

En prenant exemple sur son parcours, elle souhaite démontrer aux jeunes filles que peu importe son physique ou ses origines, il est possible d’atteindre ses buts.

«Si on veut quelque chose, il faut mettre de côté notre physique et se concentrer sur nos qualités», fait valoir la jeune femme.

Rencontres

L’an dernier, Ana Maria avait terminé parmi les 12 finalistes de Miss Québec, ce qui lui a permis de participer à Miss Canada.

La Monteroise apprécie ce type d’événement pour les rencontres avec les autres filles.

«On est toutes là pour notre personnalité. Donc, on a toutes quelque chose de spécial et vécu des expériences différentes», témoigne-t-elle.

La résidente de VMR, qui désire étudier en intervention en loisir, considère aussi que ces concours lui permettent de découvrir de nouvelles activités.