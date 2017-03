Il remplit le Théâtre Outremont à 17 ans

Un jeune cinéaste et You Tubeur de 17 ans a présenté en soir de première son court-métrage, Je n’ai pas de rêve, devant une salle pleine de 760 personnes au Théâtre Outremont.

Depuis 2015, Émile Roy utilise You Tube pour explorer divers sujets de société à travers des courts-métrages et des sketches créatifs. Le réalisateur rejoint avec sa chaîne vidéo plus de 10 000 abonnés.

Le 17 février, l’artiste de Côte-des-Neiges a cette fois-ci projeté sur grand écran son dernier film de 12 minutes qui raconte l’histoire d’un adolescent de 17 ans.

Nicolas, le personnage joué par Louis-Martin Gignac, découvre qu’il n’a pas de grand rêve alors que son enseignante demande à la classe de préparer un exposé oral sur le sujet. En deux semaines, le jeune homme sera forcé d’en trouver un pour le présenter devant ses camarades.