La recette de «coaching» d’un couple de Ville Mont-Royal

Faire de ma vie un chef-d’œuvre, en librairie depuis janvier en version française, regroupe les conseils de coaching de deux résidents de Ville Mont-Royal, Michel Lavoie et sa femme Patricia Lavoie. Il s’agit d’un premier livre pour les deux Monterois.

«Un coach n’est pas psychologue ni gourou; il ne guérit pas les bobos et ne prétend pas avoir les réponses. Il pose les bonnes questions pour mettre son client en action», précise d’entrée de jeu Michel Lavoie.

L’idée d’écrire un livre lui est venue des centaines de pages de matériel accumulé au cours des années. Michel Lavoie s’est inspiré des cas rencontrés pour proposer des outils et guider les lecteurs vers de nouvelles perspectives de bonheur et de réussite.

«Ce sont tous des cas vécus qui ont été retravaillés pour des raisons de confidentialité. Les clients ne se reconnaîtront pas, mais l’essence est là», souligne l’auteur, qui fut assisté à la rédaction par sa femme Patricia. Mariés depuis 44 ans, ils sont parents de deux enfants et cinq fois grands-parents. Le couple demeure à Ville Mont-Royal depuis 1975.

«Michel m’a demandé si je voulais écrire le livre avec lui. Il avait la structure, le matériel, les cas et je me suis occupée de la rédaction. Ça m’a sortie de ma zone de confort à 100%, j’ai beaucoup appris sur moi», confie Patricia Lavoie.

Diplômée en littérature et en communication, elle est productrice, auteure et conseillère à la scénarisation en télévision depuis plus de 30 ans. Michel a aussi longtemps œuvré dans le domaine en tant que réalisateur, producteur, cadre et consultant.

Ludique

Dans Faire de ma vie un chef-d’œuvre, Patricia est la voix de Moka, le sympathique chien qui fait office de narrateur et intervient à chacun des chapitres. «Les cas sont présentés dans un contexte agréable et accessible pour les lecteurs. Le coaching se fait de manière ludique, pratique et directe», indique la coauteure.

Parmi la multitude d’ouvrages du genre disponibles sur le marché, l’intention du couple de Ville Mont-Royal est de proposer un guide de fond qui se démarque par sa forme et son style original.

«Le client se trouve à la position A et veut se rendre à B. Il y a un écart entre les deux et c’est précisément sur cet espace que le coach travaille, sur ce qui empêche la personne d’avancer. Est-ce à cause de ses peurs ou de ses croyances limitatives? Le coaching sert à établir un plan d’action et des étapes concrètes pour atteindre le B», raconte Michel Lavoie.

Le lancement de Faire de ma vie un chef-d’œuvre aura lieu à la bibliothèque de Ville Mont-Royal le dimanche 26 mars, à 14h30.