Une légère hausse d’assistance

Pour sa 12e édition, le Festival international de marionnettes pour adultes et enfants a attiré 2250 personnes pour les spectacles, soit 150 billets vendus de plus que l’an dernier et ce, avec un spectacle en moins.

«On a eu plusieurs spectacles complets. Ce fut vraiment un événement couru et apprécié. On est très content de la participation du grand public et des professionnels», commente la codirectrice générale et directrice artistique des Casteliers, Louise Lapointe.

Le taux d’assistance pour les spectacles en salle, dont au Théâtre Outremont, a atteint 90%, ce qui représente 5% de plus que lors de la onzième édition.

«On avait un spectacle de moins que l’an dernier. C’est donc la preuve que la marionnette attire beaucoup de monde», mentionne Mme Lapointe.

Selon elle, un des coups de cœur du public pour cette édition a été le spectacle de la compagnie slovène Ljubljana, Le Canard, la mort et la tulipe, présenté les 10 et 11 mars.

L’installation théâtrale L’homme qui marche a aussi accueilli de nombreux visiteurs. L’exposition mélangeait à la fois le théâtre, l’architecture et la marionnette.