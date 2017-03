Dans les eaux libres de l’humour

Quand des collègues humoristes s’unissent pour partager leur amour du métier, il y a de fortes probabilités que le résultat soit des plus divertissant. Imaginez lorsque ces artistes mettent sur pied un festival pour donner libre cours à leur créativité, comme dans le cas du gala du Dr. Mobilo Aquafest, qui se tiendra au Théâtre Outremont ce vendredi.

Guillaume Wagner fait partie du collectif derrière cette initiative. Pour l’humoriste, l’intention des organisateurs est claire. «C’est que ce soit drôle», précise-t-il d’emblée en entrevue.

En plus de Wagner, Adib Alkhalidey, Virginie Fortin et Sèxe Illégal – tous fondateurs du Dr. Mobilo Aquafest – l’événement réunira notamment Katherine Levac, Daniel Grenier, Fred Dubé, Roman Frayssinet et Arnaud Soly.

«On ne vend pas des noms, mais une manière de voir l’humour. Il n’y a pas de hiérarchie entre les artistes, ni de logique mercantile. Les humoristes sont libres, à la fois dans le contenu et la forme», observe Guillaume Wagner.

Une liberté qui s’étend également jusqu’au chronomètre. Habitués à préparer des numéros avec un temps limité, les humoristes ont ici carte blanche pour le sablier.

Casser le carcan

«Dans la plupart des festivals, on nous demande de faire sept minutes et pas plus. C’est rigide parce qu’il faut que ça roule. Notre approche à nous se résume plutôt à si tu as quelque chose d’excellent, que ça dure 2 ou 20 minutes, vas-y!»

Après une première édition ‘test’ en 2016, le Dr. Mobilo Aquafest est de retour en force. L’inventaire de «spécimens aquatiques» que le public aura l’occasion de découvrir est encore plus étendu cette année.

«C’est véritablement un party d’humoristes. Pour faire quelque chose ensemble, pour l’amour de cet art et pour avoir du fun. L’humour c’est tellement compétitif et solitaire. C’est quelque chose qu’on avait besoin de faire pour casser le carcan de l’humoriste individualiste», souligne en terminant Wagner.

Le gala du Dr. Mobilo Aquafest sera présenté au Théâtre Outremont ce vendredi 17 mars, à 20h. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.