La candidature du parc Connaught soumise

Situé au centre de Ville de Mont-Royal, le parc Connaught pourrait être nommé lieu «coup de cœur 2017» dans le cadre d’un nouveau concours patrimonial de la Ville de Montréal.

VMR a décidé de soumettre la candidature du vaste espace vert entouré des boulevards Laird et Graham à l’un des volets de l’activité l’Opération Patrimoine! (OP!). C’est la nouvelle formule du défunt concours l’Opération Patrimoine Architectural de Montréal, dont la dernière édition a eu lieu en 2015.

Si le parc Connaught est choisi lieu coup de cœur par le public, des célébrations y seront tenues au printemps 2018.

VMR soutient que le parc fait partie de l’histoire et du patrimoine de la Ville et que plusieurs activités s’y déroulent durant l’année.

En plus du volet lieu coup de cœur, l’OP! offrira des Prix reconnaissances comprenant cinq catégories (résidentiel, aménagement paysager, entreprise, culturel et urbanisme).

La nouvelle activité de Montréal vise à mettre en valeur les actions de la Ville, des arrondissements et des villes liées à la conservation du patrimoine et à favoriser une participation plus directe des citoyens.

La programmation de l’OP! sera lancée le 18 avril et le dévoilement du lieu coup de cœur aura lieu le 30 novembre.