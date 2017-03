Des anciens joueurs du Tricolore à l’UdeM

La tournée des Anciens Canadiens débarquera sur la glace de l’aréna du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM) à l’occasion du 250e anniversaire du Collège de Montréal.

Patrice Brisebois, Gilbert Delorme, Francis Bouillon, Benoit Brunet, Oleg Petrov et Stéphane Richer sont quelques-uns des ex-joueurs du Tricolore qui porteront l’uniforme bleu-blanc-rouge, ce dimanche à 13h. Ils affronteront les Lions du Collège de Montréal, une équipe composée d’Anciens de l’institution.

Les profits recueillis lors de cet événement grand public seront remis à l’établissement privé d’enseignement secondaire pour financer notamment les festivités du 250e anniversaire. Les fonds pourraient aussi contribuer à la réfection du bâtiment patrimonial du Collège.

Les billets sont en vente sur le site web de l’école et le seront aussi à la porte le jour de l’événement.

Le coût du billet est de 20$ pour l’admission générale et de 10$ pour les enfants de 12 ans et moins. Des billets VIP sont aussi disponibles au prix de 150 $ qui donnent droit à un accès réservé dans l’aréna pour assister au match ainsi qu’au buffet et cocktail d’après-match en présence des joueurs des deux équipes.