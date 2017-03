Cinq établissements d’Outremont dans la liste

L'école primaire Lajoie à Outremont obtiendra du financement du ministère de l'Éducation pour réaliser sept projets de rénovations. La commission scolaire y planifiait l'ajout de 10 locaux et d'un gymnase au coût de 3,6M$. TC MEDIA -FELIX O.J. FOURNIER Previous photo Next photo





Six écoles d’Outremont recevront une part importante de l’enveloppe de 44M$ octroyée par Québec pour rénover les écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).

Les écoles Lajoie, Nouvelle-Querbes, Guy-Drummond, Saint-Germain-d’Outremont et le Centre d’éducation des adultes bénéficieront des sommes octroyées par le ministère de l’Éducation la semaine dernière.

Au total, ce sont 26 projets de rénovations qui seront réalisés dans six édifices de l’arrondissement. Toutefois, impossible d’en connaître les détails pour le moment ainsi que leur valeur.

À la suite des annonces de Québec, la CSMB a publié une liste comportant le nombre de projets prévus par établissement. Pour chaque projet devant y être réalisé, le nom d’un établissement se retrouve dans la liste. Si plus d’un projet est à l’agenda, le nom de l’école y est multiplié.

L’école Lajoie et le Centre d’éducation des adultes, incluant son édifice Filion à Saint-Laurent, seront chacun touchés sept fois par des travaux. De leur côté, les écoles Nouvelles-Querbes, Saint-Germain-d’Outremont et Guy-Drummond connaîtront respectivement cinq, trois et deux projets de rénovations.

Ailleurs

Le montant prévu pour les écoles de la CSMB fait partie d’une enveloppe de 655M$ pour la rénovation établissements scolaires de la province, annoncée la semaine dernière par le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. Près du tiers de ce montant, soit 240M$, sera remis aux commissions scolaires de Montréal.

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) aura droit à la plus grande part des 240,6M$ qui seront consacrés aux écoles montréalaises. Près de 128M$ lui seront remis. Ce montant permettra entre autres la réfection de toiture, le remplacement de portes et de fenêtres et la rénovation des systèmes de chauffage et de ventilation. Pas moins de 170 projets se concrétiseront au cours du prochain été.

La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île aura droit pour sa part à 19M$ alors que retirera 44M$. Du côté des écoles anglophones, la Commission scolaire English-Montréal recevra 36,7M$ et près de 11,8M$ seront remis à la Commission scolaire Lester-B.Pearson.

Le ministre Proulx a par ailleurs indiqué que la réflexion sur la possibilité que les municipalités deviennent responsables du parc immobilier des commissions scolaires a été mise sur la glace. Ce qui n’empêche pas les villes de faire leur part, a-t-il précisé.

Le ministre leur a demandé de faciliter le processus d’autorisation et d’octroi de permis afin que les projets de rénovation des écoles se réalisent dans les temps.

«Une école fermée en raison d’un manque d’entretien, c’est inacceptable», a déclaré le 24 mars, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, de passage dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à l’école Sainte-Bibiane. Celle-ci est fermée depuis l’été 2015 à cause de la vétusté des lieux.

L’âge moyen des écoles de la métropole, qui dépasse 50 ans, est à l’origine des montants importants qui sont octroyés aux commissions scolaires montréalaises, a souligné le ministre Proulx.

Avec la collaboration de Marie-Ève Shaffer