Vague d’amour pour une «géante» du théâtre d’ici

C’est sous un soleil radieux que les membres de la communauté artistique et les personnalités politiques se sont déplacés nombreux pour dire au revoir à la comédienne Janine Sutto, lundi après-midi à l’église Saint-Germain d’Outremont. Un profond respect et une grande affection imprégnaient chacun des témoignages à propos de cette pionnière, qualifiée de «femme de cœur», «géante», «patronne» et «reine mère».

Philippe Couillard a parlé d’«une femme qui a traversé les époques de façon brillante. Une grande dame du théâtre québécois et de la culture.» Le premier ministre, qui a indiqué avoir croisé Mme Sutto au théâtre il y a quelques semaines, a souligné la présence, le registre très large et la personnalité attachante de la comédienne.

Denis Coderre a décrit Janine Sutto comme «un phare, quelqu’un qui a contribué à démocratiser et à rendre accessible la culture.» Le maire de Montréal par ailleurs ajouté que «Malgré sa petite taillé, elle était un géant.»

«Elle était une femme de cœur qui n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait», a pour sa part commenté Mélanie Joly. La ministre du Patrimoine Canadien a dit de Mme Sutto qu’elle est une inspiration et qu’ «elle a su traverser les générations avec grâce et talent.»

L’ancien premier ministre Lucien Bouchard était présent. Il a mentionné que la comédienne était tantôt «une grande sœur, une mère, une grand-mère. Elle a vécu toutes les générations dans ses différents rôles», a souligné l’homme politique. Il a également rappelé qu’«elle a tracé la voie pour beaucoup de femmes.»

«On vient tous saluer sa grande curiosité, qui l’a gardée aussi vive et allumée très longtemps», a confié au journal René-Richard Cyr, qui a eu l’opportunité de mettre en scène Janine Sutto. «Je vais me targuer longtemps de cette fierté de l’avoir amenée jusqu’à Paris avec Les Belles-Sœurs, a lancé celui qui était appelé à lire un texte au cours de la cérémonie. La comédienne était «une géante» selon lui.

Louise Turcot a mentionné avoir «tellement de beaux souvenirs avec Janine». L’interprète, qui a été dirigée par sa collègue à la mise en scène à l’époque, a parlé d’«une camarade fantastique. Elle avait un jugement très percutant sur notre jeu. En tant que jeune comédienne, je guettais ses réactions et le jour où elle allait me dire «Bravo Louise». Ce jour est venu et c’était très apprécié, car je savais que c’était du fond du cœur», a raconté Mme Turcot.