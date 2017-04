En route vers le championnat mondial de robotique

Une trentaine d’élèves du Collège Stanislas tenteront de se classer comme la meilleure équipe recrue de robotique au monde à l’occasion du championnat FIRST, qui se tient dans les prochains jours, aux États-Unis.

Mardi, les jeunes d’Outremont et leurs accompagnateurs ont pris la route vers St-Louis, au Missouri, où environ 400 équipes de partout sur la planète démontreront leurs habiletés technologiques au stade de football Dome of America’s Center.

«Pendant quatre jours, Saint-Louis est une ville robotique. Les élèves vont se retrouver avec le meilleur de la robotique du monde et avec les universités. Il y aura 60 000 spectateurs«, décrit Julien Bernard, enseignant et mentor.

La formation Stan Robotix a obtenu son laissez-passer après avoir remporté le Prix de la meilleure équipe recrue de l’année dans le cadre du Festival de robotique FIRST Québec, qui avait lieu à la fin mars, au complexe sportif Claude-Robillard.

Les participants auront à relever le même défi que lors des compétitions régionales: faire fonctionner un dirigeable avec l’aide d’un robot qu’ils ont conçu au cours de l’hiver.

Perfectionnement

Depuis le dernier championnat, les adolescents de 14 à 18 ans sont dans une véritable course contre la montre. En plus de dénicher des commanditaires pour financer le voyage, ils ont travaillé à améliorer leur appareil qui doit être en mesure de lancer des balles, récupérer des engrenages et grimper des cordes.

Les jeunes ont notamment augmenté l’autonomie de leur robot pour qu’il puisse avancer sans être téléguidé.

«Lors de la compétition, les 15 premières secondes sont décisives. Ton robot doit être capable de faire un certain nombre d’actions de façon autonome», mentionne l’enseignant Julien Bernard.

La visibilité de leur «puit», le kiosque où les élèves font l’entretien de leur robot durant la compétition, a aussi été bonifiée. Un aspect noté par le jury.

«On a fait une tente et des panneaux. On a aussi mis nos commanditaires et on a travaillé sur les t-shirts», énumère l’enseignant.

Dans sa division, deux autres écoles québécoises compétitionneront aux côtés du Collège Stanislas, soit Saint-Henri dans le Sud-Ouest et Monseigneur-Richard, à Verdun.