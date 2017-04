Des étudiants athlètes récompensés

Les efforts académiques et sportifs d’étudiants athlètes de l’ensemble de la province ont été soulignés le mercredi 26 avril lors du gala du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Lors de la remise des bourses de la troisième édition du Programme Ambassadeurs Lait’s Go Sport Simonne Couture, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke et Patrick Farias, des Redmen de l’Université McGill ont remporté les grands honneurs et se sont vu remettre 5000$.

Béatrice Guay, membre de l’équipe de badminton de l’Université Laval et Yassine Aber, membre de l’équipe d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke ont été nommés deuxièmes gagnants et se sont vus décernés chacun une bourse de 1 000 $.

L’évaluation des Ambassadeurs était basée sur des critères de performance académique, de performance sportive et d’implication dans le programme.

Treize étudiants-athlètes universitaires du RSEQ provenant de sept universités (Université Bishop’s, Université Laval, Université McGill, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Chicoutimi) ont représenté la marque autant lors de la tenue d’événements sportifs divers que sur les médias sociaux, et ce, de janvier à avril 2017.

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et Lait’s Go Sport ont mis en place ce programme dans l’objectif d’appuyer les Ambassadeurs dans la poursuite de leurs études et de la pratique de leur sport grâce à une contribution financière et de sensibiliser l’ensemble des étudiants-athlètes universitaires quant aux bienfaits du produit Lait’s Go Sport.

Voici les treize étudiants-athlètes qui ont été les Ambassadeurs Lait’s Go Sport pour cette troisième édition du programme.

Ambassadeurs Lait’s Go Sport

Maude Archambault des Gaiters de l’Université Bishop’s (basketball)

Jade Chalifoux des Citadins de l’Université du Québec à Montréal (cheerleading)

Cloé Côté Gasse des Inuks de l’Université du Québec à Chicoutimi (volleyball)

Simonne Couture du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke (natation)

Érika Cournoyer des Martlets de l’Université McGill (volleyball)

Béatrice Guay du Rouge et Or de l’Université Laval (badminton)

Lisa-Marie Vachon des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (volleyball)

Yassine Aber du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke (athlétisme)

Cecil Bélanger des Gaiters de l’Université Bishop’s (football)

Patrick Farias des Redmen de l’Université McGill (athlétisme)

Gabriel Gianetto des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (cheerleading)

Philippe Giguère du Rouge et Or de l’Université Laval (badminton)

Stefan Mitrovic des Citadins de l’Université du Québec à Montréal (basketball)