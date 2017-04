240 000$ de nouveaux panneaux à VMR

Les automobilistes seront bientôt accueillis par de nouveaux panneaux leur souhaitant la bienvenue à Ville de Mont-Royal. La municipalité s’apprête à remplacer une centaine de pancartes identifiant ses parcs, ses édifices et les entrées de la ville. Un investissement de 235 853$.

Après le changement des plaques des noms de rues, VMR souhaite maintenant rafraîchir d’ici la fin de l’automne sa signalisation désuète datant des années 1990.

«Les panneaux sont mal en point et tous craqués. On les remplace pour leur donner un look plus 2017», évoque le maire, Philippe Roy.

Environ la moitié des panneaux sera apposé aux entrées de la ville pour indiquer la limite de vitesse et la durée maximale pour les stationnements publics.

Design

Le nouvel affichage s’inspirera de ce qui a été installé l’an dernier au parc Danyluk. Un style plus classique.

Les noms des espaces verts apparaîtront en noir sur un fond blanc. Ces panneaux seront de plus grandes dimensions que les actuels et une explication toponymique s’y rattachera.

Sur les bâtiments, l’écriteau sera composé d’une plaque grise sur laquelle seront exhibées les armoiries de la ville. Au bas, le nom de l’édifice sera inscrit en blanc sur un fond noir.

Le même principe s’appliquera pour les quelque 15 grands panneaux «Bienvenue/Welcome».

Le Groupe BLH a été chargé de fabriquer et installer les panneaux à partir du mois d’août.