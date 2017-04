Le marché aux fleurs de retour

L’école alternative Nouvelle-Querbes tiendra sa 14e grande campagne de financement avec son traditionnel marché aux fleurs, le 13 mai, de 10h à 14h.

Les visiteurs pourront se procurer directement à l’école des fleurs, des plantes et des fines herbes.

Une scène musicale sera aussi installée où des parents de l’école se produiront. Plusieurs tirages sont également prévus.

L’argent amassé servira à acquérir différents équipements en informatique et pour la bibliothèque. Le financement permettra de plus d’offrir de l’aide aux parents et contribuer au fonctionnement des comités de l’école.