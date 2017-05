Élections municipales 2017: Philippe Roy de nouveau dans la course

Le maire sortant de Ville de Mont-Royal se portera candidat à la mairie pour un troisième mandat lors des élections municipales de novembre. Philippe Roy en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi. Les six conseillers sortant de son parti Action Mont-Royals se représenteront aussi.

«Je propose une équipe fort expérimentée en gestion municipale, constituée de candidats compétents et dévoués, activement impliqués dans le développement de leur communauté et, de surcroit, représentatifs de la diversité culturelle de Ville de Mont-Royal » soutient le politicien.

À la tête de la ville depuis sept ans, M. Roy a été élu par acclamation lors des deux dernières élections municipales. Pour le moment, il est encore le seul candidat annoncé pour le poste de maire.

Philippe Roy a été élu une première fois comme conseiller municipal en 2005 dans l’équipe de la mairesse Vera Danyluk et réélu pour un second mandat en 2009 avant de prendre les rênes de VMR un an plus tard.

Avocat de formation, l’homme occupe actuellement un poste de vice-président au sein de la firme Ryan Affaires publiques et agit comme spécialiste des relations médias et des communications stratégiques. Au début des années 2000, il a été l’attaché de presse de l’ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay.

Plus de détails à venir.