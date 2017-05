Marie Potvin candidate à la mairie d’Outremont

La conseillère sortante du district Robert-Bourassa, Marie Potvin, sera de la course à la mairie d’Outremont. Elle est devenue mercredi la première candidate à annoncer sa participation aux élections municipales de novembre prochain.

La politicienne se présentera comme candidate au sein de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, a annoncé par voie de communiqué le maire de Montréal, Denis Coderre, le 10 mai.

Marie Potvin a été élue une première fois conseillère d’arrondissement en décembre 2007. Elle est restée en poste six ans avant de se représenter en 2015 lors d’une élection partielle avec le parti de Denis Coderre.

Géographe de formation, Mme Potvin a siégé sur différents comités citoyens.

«Elle a multiplié les interventions au sein de différentes commissions municipales portant sur l’économie et les finances de façon à améliorer la gestion de la ville. C’est une personne avec de vastes compétences qu’elle saura assurément mettre au profit des citoyens d’Outremont » a soutenu par communiqué M. Coderre.

Mme Potvin est décrite comme quelqu’un de sensible à la protection de l’environnement, au patrimoine bâti et à l’aménagement du territoire. Elle se préoccupe aussi de la sécurité des enfants et des aînés

«Je tiens à m’investir davantage afin d’améliorer encore plus Outremont», a mentionné Mme Potvin.

Rappelons que la mairesse actuelle d’Outremont, Marie Cinq-Mars, a décidé l’automne dernier de se retirer de la politique municipale. Dix ans à la tête de l’arrondissement, Mme Cinq-Mars complétera son mandat jusqu’aux élections.

5 novembre

Date des élections municipales