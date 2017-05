Nouveau Bercail finaliste

L’organisme monterois Nouveau Bercail est finaliste dans la catégorie «jeunes entreprises 2017» du concours Alpha de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal, qui reconnaît le dynamisme des entreprises.

Depuis 2015, l’organisme vient en aide aux nouveaux arrivants à Ville de Mont-Royal, de Saint-Laurent et de Côte-des-Neiges. Plus d’une cinquantaine de familles ont eu le support de l’organisme pour s’intégrer dans leur nouvelle société d’accueil.

Selon le coordonnateur, Garbens Jean, l’organisme a su devenir rapidement un partenaire sérieux qui a eu un impact important dans la communauté.

«On a fait pas mal de choses en un an. On a pu obtenir notre numéro de charité comme organisme de bienfaisance en 11 mois, un processus qui prend parfois deux ans. On a été capable de montrer notre sérieux et qu’on a une base administrative solide», dit M. Jean qui se considère comme un entrepreneur social.

Les deux autres finalistes dans la catégorie «jeunes entreprises» sont le commerce Chez Waki et l’espace de coworking culinaire The Foodroom. La remise de prix aura lieu le 25 mai.

D’ici là, Nouveau Bercail tiendra son assemblée générale annuelle au Cégep Saint-Laurent, le 13 mai.