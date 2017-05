Acte III à quatre voix

Humour et virtuosité se conjuguent naturellement dans l’univers de Quartom. Interprétant a cappella de grands airs d’opéra, les quatre complices s’exécutent en autant de langues; du français, à l’anglais, en passant par l’italien et l’allemand. La formation s’emmène en supplémentaire le 18 mai à Outremont.

Après trois dates en février au petit Outremont, Quartom est de retour pour un quatrième soir. Le groupe s’offre d’ailleurs la grande salle pour l’occasion.

«Ce sera une première pour nous avec tous les décors, les éclairages et les projections, ce qui n’était pas possible dans l’espace du petit Outremont. On a bien hâte de présenter le spectacle dans cette formule», observe d’emblée Julien Patenaude.

Le chanteur baryton partage la scène depuis bientôt dix ans avec Gaëtan Sauvageau (ténor), Benoit Le Blanc (baryton) et Philippe Martel (baryton-basse), les trois autres membres de Quartom.

Pour le concert Acte III issu du troisième album, le quatuor s’attaque à des extraits d’opéras de Mozart, Verdi, Gounod ou Bizet. Les artistes, qui disposent d’un vaste terrain de jeu avec ce répertoire, ont sélectionné quelques-unes de leurs pièces préférées.

«On a choisi parmi nos airs favoris, ce qui allait bien avec nos voix et ce qui était pertinent de faire à quatre. Chacun a suggéré ses pièces et on est passé au vote de façon très démocratique. Le plus vieil extrait date environ de 1600 et ça va jusqu’à 1930», souligne Julien.

Benoît Brière

La dimension comique est très présente dans le spectacle, dont la mise en scène est assurée par nul autre que le comédien Benoît Brière. Les chanteurs et lui ont travaillé ensemble en étroite collaboration et avec le plaisir comme ligne directrice.

«Benoît a été extrêmement généreux, il n’a pas compté son temps ni son énergie. Dans sa mise en scène, il a beaucoup insisté sur le côté comédie. Parce que c’est très musical finalement l’humour; un demi-temps plus tard ou si tu hésites un petit instant, ce n’est plus drôle», indique le baryton.

Dix ans et un nouvel album

L’ été sera chargé pour la formation cette année au Québec. Le groupe commence par ailleurs à préparer ses deux tournées en Colombie-Britannique l’an prochain. Une virée du côté de l’Europe est également fort probable, en plus d’autres belles surprises prévues en 2018.

«Il y a beaucoup de projets qui se dessinent pour nous. On soulignera notre dixième anniversaire ensemble en janvier et il y aura le quatrième album à venir», annonce en terminant Julien Patenaude.

330 ans

Période couverte par le répertoire de Quartom