Félix Ménard-Brière au camp des recrues de Giants

Deux joueurs des Carabins de l’Université de Montréal se dirigeront vers le camp des recrues des Giants de New York de la NFL, du 12 au 14 mai dans la Grosse Pomme. Le botteur Félix Ménard-Brière et le joueur de ligne défensive Junior Luke tenteront d’épater la galerie et de gagner un poste.

Si la NFL était souvent inaccessible pour les footballeurs québécois, les prouesses du joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City permettent à plusieurs de rêver.

« C’est sûr que le succès de Laurent est génial, qu’il fasse aussi bien et qu’il soit aussi apprécié par ses pairs prouve que les Québécois ont de plus en plus leur place. Ils ont maintenant accès aux deux ligues (LCF et NFL) », évalue le botteur.

« Pour ce qui est des Carabins, on a toujours eu le calibre, mais on est maintenant mieux équipés pour être vus à l’étranger, a-t-il ajouté. Juste les résultats du repêchage de la semaine dernière démontrent le tout.»

Repêché au 34e rang au total (quatrième ronde) par les Blue Bombers de Winnipeg, l’étudiant finissant en architecture du paysage a su qu’il intéressait la formation manitobaine alors qu’il était encore sur les bancs d’école.

«J’étais à ma dernière journée à l’université et je l’ai su un peu avant le repêchage par mon agent. Je sautais presque de joie à l’arrière de la salle de cours! », s’est-il exclamé.

Botteur, héros obscur

L’athlète natif de Sainte-Agathe-des-Monts évolue à une position peu conventionnelle, mais d’une importance capitale sur un terrain de football.

Même s’il passe moins de temps sur le terrain que la majorité de ses coéquipiers, il doit être capable de gérer la pression lorsque le moment arrive.

«Héros obscur…j’aime le terme!, a-t-il répondu lorsqu’interrogé sur son rôle. Nous sommes de plus en plus appréciés les botteurs.»

La prochaine étape est maintenant de faire face au personnel des Giants de New York. S’il n’est pas sélectionné, il tentera de se dénicher un poste dans la LCF.

« J’ai eu de bons apprentissages (lors des camps d’évaluation régionaux de la NFL et de la LCF) devant les recruteurs, avec la pression. Je suis aussi content des discussions avec les Blue Bombers. Si je reviens de New York, je serai en camp dès juin à Winnipeg », a-t-il assuré, confiant et excité par l’action à venir.