Manu se met à nu

Pour Emmanuel Bilodeau, jouer au Théâtre Outremont à quelques pas de chez lui est «un vieux fantasme». Le comédien et humoriste y foulera la scène trois fois plutôt qu’une en mai avec son One Manu Show, version unplugged dénudée.

«J’ai du fun à communiquer avec un micro, un texte et rien d’autre. Pas d’effets sonores, pas de décor, ni d’artifices; juste moi et la salle, comme à mes débuts avec ce spectacle-là. C’est Manu à nu», confie Emmanuel Bilodeau au journal.

L’artiste, qui a offert son one-man-show deux cent fois dans le cadre de la tournée présentée par les Productions J, se retrouve désormais «propriétaire» de son spectacle. Il a opté cette fois pour la simplicité et l’efficacité de la formule intimiste.

«Heureux et en feu»

«Je porte complètement le rythme, je n’ai pas de »cue » de lumière ou de son. Je profite, je savoure le moment, j’improvise toujours un peu et je donne plus la chance au public de réagir.»

Depuis son premier numéro d’humour dans un gala Juste pour rire en juillet 2011, où tout ce qu’il espérait était de ne pas «se péter la gueule», Emmanuel Bilodeau souligne avoir beaucoup évolué.

«Le public m’a pardonné mes erreurs et mes insécurités. Ça m’a pris du temps à assumer d’être humoriste, d’être seul sur scène. Depuis que j’ai arrêté d’être dans la gêne et la peur, je suis complètement moi-même sur scène, heureux et en feu», lance-t-il.

Le syndrome de l’imposteur n’a pas sa place selon lui. «À la minute où tu te déclares artiste, comédien ou humoriste, tu l’es. Les gens vont décider si t’en es un bon ou un mauvais.»

Résident d’Outremont avec sa conjointe Édith Cochrane et leurs enfants, Emmanuel a planifié les dernières représentations officielles tout près d’où il demeure.

«Le spectacle se termine à côté de chez-nous, à trente seconde à pied. C’est un vieux fantasme pour moi de jouer là! J’haïs ça prendre mon char, me rendre loin et devoir revenir. Je vais arriver au théâtre 15 minutes avant le show, vraiment relax et mes enfants vont m’accompagner», conclut celui qui se consacrera bientôt à des projets en tant que comédien. Humoriste à ses heures, il confirme que le jeu d’acteur demeure son «essence première».

Le One Manu Show d’Emmanuel Bilodeau sera présenté au petit Outremont ce vendredi 19 mai, samedi 20 mai et le mercredi 24 mai, à 20h. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.