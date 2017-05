Un spectacle pour les sinistrés du Pérou

Trois organisations péruviennes de Montréal présenteront, le 20 mai, un spectacle-bénéfice à Outremont afin de venir en aide aux victimes des inondations qui ont fait plusieurs dizaines de morts au Pérou en début d’année.

Une trentaine d’artistes québécois, latino-américains et péruviens seront pour l’occasion en spectacle à l’église Sainte-Madeleine sur l’avenue Outremont. Parmi eux, le groupe de danse Baila Conmigo, le quatuor de Lanaudière Les Flûtes de Kokopelli et la chanteuse et compositrice Mamselle Ruíz.

Dans le cadre de cet événement intitulé «Tous ensemble pour le Pérou», un encan silencieux d’œuvres d’art aura aussi lieu pour amasser des fonds au profit des sinistrés.

L’argent sera remis à l’organisme international Développement et Paix / Caritas Canada, qui soutient des initiatives locales luttant contre la pauvreté et l’injustice dans divers pays.

Le Pérou a été touché au cours des derniers mois par des pluies diluviennes et des inondations causées par El Ninõ.

Le bilan fait état de 97 morts et plus de 700 000 personnes sont affectées par ces intempéries qui causent des glissements de terrain, la destruction de routes, l’isolement de villages et la coupure de services publics.

Le spectacle-bénéfice à Outremont est organisé par Promotions ASK, le groupe culturel Mosoq Illariy et Visages sans Frontières.

«Tous ensemble pour le Pérou», le 20 mai de 17h à 22h à l’église Sainte-Madeleine. Prix d’entrée: 20$. Gratuit pour les enfants. Boissons et mets typiques sur place.