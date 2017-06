Simple, simple faire sa pâte de cari!

J’adore le cari. J’en mettrais partout! Pour cette recette, j’ai décidé de faire mon propre mélange. Ce n’est vraiment pas compliqué et on peut y aller un peu plus fort sur nos ingrédients préférés! Si vous préférez utiliser une pâte de cari du commerce, je vous recommande la marque Patak’s. Une seule chose à ne pas changer dans cette recette, les pommes vertes! C’est un petit croquant frais qu’on aime tant alors pourquoi s’en priver!

D’autres recettes délicieuses vous attendent sur : http://kpourkatrine.com/fr/

Cari de poulet

Portions 4

Préparation 25 minutes

Cuisson 20 minutes

INGRÉDIENTS

Pâte de cari

1 c. à soupe (15 ml)de gingembre frais, râpé

2 gousses d’ail, hachées

1/2 c. à thé (2,5 ml) de cumin

1/2 c. à thé (2,5 ml) de curcuma

1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle

1 c. à thé (5 ml) de poudre de cari

1 c. à thé (5 ml) de coriandre moulue

1 c. à thé (5 ml) de sel

Cari de poulet

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

850 gr. de poitrines de poulet désossées, coupées en gros cubes

Sel et poivre

1 oignon, haché

1 1/2 tasse (375 ml) de lait de coco

2 c. à soupe (30 ml) de pâte de tomates

1 tasse (250 ml) de tomates fraîches, en dés

1 pomme verte, en fines allumettes

Basilic Thaï ou régulier ou coriandre, ciselé

1 piment chili, émincé finement (facultatif)

1 lime, coupée en quartiers

PRÉPARATION

Pâte de cari

Dans un petit bol, bien mélanger tous les ingrédients de la pâte de cari. Réserver.

Cari de poulet