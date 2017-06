Tour de l’île de Montréal 2017: fermeture de rues

La 33e édition de l’événement cyclisme le Tour de l’île de Montréal affectera la circulation à Ville de Mont-Royal, le 4 juin.

Quelques rues seront fermées aux automobilistes au cours de la matinée de dimanche alors que des cyclistes longeront VMR sur la rue Jean-Talon et que d’autres emprunteront le boulevard Graham.

De 8h30 à midi, les artères Beaumont (entre Acadie et Rockland) , Rockland (entre Beaumont et Dunbar), Dunbar (entre Rockland et Clyde Road) seront inaccessibles aux voitures.

Seront aussi fermées les rues Clyde Road (entre Dunbar et Dresden) et Dresden (entre Clyde Road et Canora/Wilderton).

Une interdiction de stationner sera aussi en vigueur pour ces cinq rues entre 1h et 16h.

Le viaduc Rockland sera également fermé dans les deux directions entre 9 h et 11 h 30 pour permettre le passage des cyclistes.

Les citoyens sont invités à encourager les cyclistes qui traverseront la ville.

Pour consulter les trajets et prévoir vos déplacements sur l’île: www.veloquebec.info/fr/govelo/tour-de-ile-de-montreal.