Au cœur de l’histoire monteroise

En l’absence d’une société d’histoire, le service des archives de Ville de Mont-Royal est devenu un véritable lieu de mémoire. Dans un local au sous-sol de l’hôtel de ville, des milliers de photos et de documents importants évoquent le passé de la municipalité.

Environ 1000 boîtes blanches numérotées s’empilent dans cette pièce toujours bien tempérée et éclairée avec une lumière jaune afin d’aider à la conservation des documents. Au fond du local se retrouve un énorme cadre contenant une vue aérienne de Ville de Mont-Royal en 1938.

Procès-verbaux, rôle d’évaluation, règlements, photos, plans, coupures de journaux. Le service des archives de la Ville compte plus de 10 000 fichiers de toutes sortes dont plusieurs sont numérisés.

«Environ le tiers des boîtes sont conservées de façon permanente», précise l’archiviste de VMR, Éric Pinon.

Chaque année, il doit supprimer de nombreux documents pour une question d’espace, mais aussi en raison de leur non-pertinence. Selon leur valeur légale et historique, les fichiers peuvent être inutiles à préserver.

Source d’informations

Sans être un historien, M. Pinon est devenu une référence sur l’évolution de la ville. On l’appelle à l’occasion pour des informations sur le passé de VMR. Dans son ordinateur, il conserve les détails d’événements ou d’endroits marquants et le nom de tous les anciens maires et députés de la municipalité.

On lui apporte aussi entre autres de vieux journaux scolaires, des documents de toutes sortes ou de vieilles photos qui relatent le passé monterois.

«À Ville de Mont-Royal, on n’a pas de société d’histoire. Donc entre temps, je fais office un peu de ça. Je ne suis pas historien. Je n’ai pas nécessairement toutes les capacités pour réécrire l’histoire et faire toute la recherche, mais j’essaie de mettre au moins à la disposition des gens l’information que je détiens», mentionne M. Pinon, en poste depuis une vingtaine d’années à Ville de Mont-Royal.

Selon lui, les archives sont essentielles pour une administration municipale afin d’éviter de refaire les mêmes erreurs du passé.

«L’histoire a tendance à se répéter. Retrouver son information (les archives) ça t’aide à prendre de meilleures décisions», dit-il.

9 juin

La date de la journée internationale des archives.