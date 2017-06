École secondaire Mont-Royal: le SPVM ouvre une enquête concernant la drogue

Possédant des informations laissant croire l’existence d’un réseau de trafic de drogue, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est intervenu à l’école secondaire de Mont-Royal le 6 juin. Rien n’a été trouvé, mais l’enquête se poursuit.

«Il y a différentes sources qui nous parlent et on a de l’information qu’il y a de la vente de stupéfiants [impliquant des élèves de l’école]», mentionne le commandant du poste de quartier 24, Steve Girard.

C’est à la suite d’une rencontre avec le directeur de l’établissement scolaire, Charles Vien, vers la fin du mois de mai, que la police a procédé à l’intervention.

Le directeur avait signalé aux autorités une problématique de consommation et de vente de drogues chez des élèves de l’établissement appartenant à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Après avoir fait «de l’observation», quatre policiers et un maître-chien ont inspecté l’extérieur et quelques endroits à l’intérieur de l’école, le 6 juin en début d’après-midi.

La police n’avait pas avisé le personnel afin d’éviter le coulage de certaines informations.

«Le chien est allé patrouiller autour de l’école. Aucune drogue n’a été saisie», confirme le commandant Girard, qui précise aussi qu’aucun élève et casier n’ont été fouillé par les policiers.

Il tient à rappeler que la drogue, comme le cannabis, est toujours illégale et que le SPVM continuera d’appliquer la loi.

Message de la direction

TC Media n’a pas été en mesure de rejoindre Charles Vien, le directeur de l’établissement scolaire au sujet de l’intervention policière.

Toutefois, nous avons obtenu un courriel envoyé par ce dernier au personnel de l’école, quelques heures après le passage des policiers.

Dans un message d’à peine sept lignes, Charles Vien parle d’une visite qui s’est effectuée en «toute discrétion».

«Comme plusieurs élèves ont eu la chance de l’apercevoir, il est possible que vous vous fassiez poser quelques questions à ce sujet. Vous leur ferez simplement l’analogie entre une école et un aéroport», ajoute-t-il plus loin dans son mémo.

Le directeur indique que dans les deux cas, l’usage de la drogue est interdit et que les «autorités ne se gênent pas pour s’assurer que les lieux dont ils ont la responsabilité sont sécuritaires. Prévention et éducation», fait valoir à la fin de son courriel M. Vien.

Il s’agissait d’une première intervention liée aux stupéfiants à l’école Mont-Royal depuis le début de l’année scolaire.

Dans le plus récent rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal disponible, soit celui de 2015, on peut lire que 18 délits ou infractions relatives à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avaient été répertoriées sur le territoire du poste de quartier 24.