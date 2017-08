Apparition de nouveaux panneaux

Le remplacement des panneaux municipaux de Ville de Mont-Royal a commencé depuis quelques semaines. D’ici la fin de l’automne, la centaine de pancartes identifiant les parcs, les édifices et les entrées de la ville auront une signature plus contemporaine. VMR investit près de 236 000$ pour renouveler sa signalisation datant des années 1990. Le maire Philippe Roy et la directrice générale de la Ville, Ava Couch, ont inauguré en juillet le tout premier nouveau panneau de bienvenue à l’une des entrées de la ville, sur l’avenue Canora.